Inter Barcellona, il probabile undici di Valverde: in attacco i titolari

Manca sempre di meno a Inter-Barcellona e sale la tensione. Una partita decisiva per il cammino dei nerazzurri in Champions League, il match più importante da inizio stagione.

Si è parlato molto delle scelte di Valverde, dalle mancate convocazioni per scelta tecnica al possibile turnover massiccio con il tecnico spagnolo che ha spiegato come in questo momento conti più il campionato che la Champions League.

Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, questo dovrebbe essere l'undici iniziale, dove Griezmann e Suarez guideranno l'attacco: Neto; Wague, Todibo, Umtiti, Firpo; Vidal, Rakitic, Alena; Perez, Suarez, Griezmann. Davanti mancherà solo Messi nel tridente titolare.