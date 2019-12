Inter Barcellona, emerge un particolare sul tabellone di San Siro

L'Inter fa felice Conte: il club nerazzurro avrebbe accolto la richiesta del tecnico salentino di non mostrare in contemporanea al match di San Siro il risultato della gara del Borussia Dortmund contro lo Slavia Praga.



Questa l'indiscrezione riportata dal noto portale "Goal.com" che sottolinea come la società abbia voluto accontentare la richiesta dell'allenatore per non destabilizzare l'ambiente e per rimanere concentrati sulla partita contro i blaugrana allenati da Valverde.



I tifosi rimangono concentrati sull'incontro contro il Barça, con l'altro match della competizione che non dovrebbe essere seguito dal pubblico della "Scala del Calcio".