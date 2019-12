Inter Barcellona, 1-2 finale: nerazzurri in Europa League

Niente vittoria, niente impresa, l'Inter esce sconfitta dalla sfida decisiva contro il Barcellona. A 'San Siro' finisce 2-1 per i catalani, ma la squadra di Conte può recriminare per le numerose occasioni non sfruttate.

Primo tempo concluso sull'1-1, con le reti di Perez e Lukaku. Nella ripresa i nerazzurri falliscono ripetutamente la rete del vantaggio, soprattutto con Lukaku che da pochi passi calcia addosso a Neto. L'Inter non sfonda e all'87° il giovane Ansu Fati realizza la rete del successo catalano con un preciso destro dal limite dell'area di rigore.

L'Inter retrocede in Europa League, con il Borussia Dortmund che supera 2-1 lo Slavia Praga e passa agli ottavi di finale di Champions League.