Inter, attesa infuocata, è derby da record

di Mario Spolverini, pubblicato il: 03/02/2023

San Siro sold out per il derby di domenica prossima. L’informazione arriva direttamente dal sito dell’Inter.

“Una delle notti più attese, quelle in cui tutta Milano si ferma per la stracittadina: è il derby, è Inter–Milan. L’appuntamento è a San Siro, domenica alle 20:45. Sarà un Meazza tutto esaurito , con i tifosi nerazzurri pronti a sostenere la squadra di Inzaghi in questo terzo derby stagionale.

Proprio in virtù dell’eccezionalità dell’evento e della massiccia affluenza, i cancelli di San Siro apriranno alle 17:45 , tre ore prima del calcio d’inizio. L’invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo, per completare le procedure di controllo all’ingresso.

L’incasso si preannuncia da record per le stracittadine in casa nerazzurra, 5,8 milioni di incasso mentre per quanto riguarda il record assoluto resta Inter Juventus del 2019 con 6,6 milioni di euro incassati dal botteghino nerazzurro.