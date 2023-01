Inter attenta, il Milan ha una carta coperta, parola di Presidente

di Mario Spolverini, pubblicato il: 25/01/2023

Inter e Milan potrebbero separare le loro strade sulla vicenda nuovo stadio.

Il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto oggi alla Camera dei Deputati per la presentazione di un libro sui rossoneri.

A margine dell’evento ha parlato della vicenda sul nuovo impianto, Calcio e Finanza.it ne ha riportato le parole.

“Stadio? Stiamo portando avanti tre progetti in parallelo. Uno è quello di Sesto San Giovanni e un altro non lo dico, è una carta coperta. Se non sarà San Siro il Milan è disposto ad andare da solo. Non molliamo il colpo, io vi assicuro che il Milan avrà il nuovo stadio. Il primo che si sblocca ci butteremo a pesce. Il Milan incassa 40 milioni per lo stadio. Come facciamo a livello internazionale a competere con entrate così basse? Perciò vogliamo assolutamente il nuovo stadio”.