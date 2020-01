Inter Atalanta, Conte si esprime anche sul gap con la Juve

Antonio Conte, alla vigilia del match contro l'Atalanta, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul gap con la Juventus. Ecco quanto affermato in conferenza stampa:



"Succede che durante una stagione possano capitare situazioni che ti portano a non esprimere il vero valore della squadra. Rimango fermo alle valutazioni che ho fatto ad agosto.



A parte l'Inter ripeto sempre che ci sono squadre che hanno aggiunto giocatori e che non li hanno sostituiti. Eppure noi siamo lì, stiamo facendo molto bene, chi è arrivato fa bene e chi c'era si è responsabilizzato di più".