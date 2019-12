Inter, assegnato a Suning un importante riconoscimento

Importante riconoscimento per Suning: l'azienda proprietaria dell'Inter è stata premiata in Cina come quella più influente del 2019. Ad assegnare il premio è il China Investment Network.



La notizia si apprende attraverso l'account Twitter ufficiale di Suning che svela oltre al traguardo appena raggiunto anche le posizioni nelle classifiche mondiali: 37 miliardi di dollari, e la presenza tra le 500 aziende mondiali dello stesso anno come rivela "Fortune Magazine".



Motivo d'orgoglio per la società e per il mondo nerazzurro, quest'ultimo felice di avere alle spalle una proprietà solida economicamente con Zhang & Co. che raggiungono un traguardo che fa sorridere i tifosi.