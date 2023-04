Inter, arriva il comunicato ufficiale sui fatti dello Stadium

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 05/04/2023

Inter, all’indomani del turbolento finale di partita contro la Juventus la società nerazzurra ha preso ufficialmente le parti di Romelu Lukaku.

Il belga, espulso nei minuti finali in seguito all’esultanza dopo il gol realizzato, è stato bersagliato da cori razzisti dei tifosi bianconeri.

Inter, i nerazzurri si schierano dalla parte di Lukaku

Ecco di seguito il comunicato pubblicato sul sito nerazzurro: “Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia.

Vogliamo ribadire con fermezza che ci schieriamo compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. Il calcio e lo sport devono essere non solo un veicolo di emozioni ma anche di valori chiari e condivisi, che nulla hanno a che fare con quanto visto ieri sera negli ultimi minuti della semifinale di coppa Italia a Torino, Juventus-Inter. Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, il nostro affetto e la nostra solidarietà a Romelu Lukaku, come il mondo del calcio sta facendo da più parti in queste ore.

Forza Rom, siamo con te!”