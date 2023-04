Caso Lukaku, la Juventus prende posizione: il comunicato

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 05/04/2023

Caso Lukaku, dopo il comunicato nerazzurro arriva anche quello della Juventus. I bianconeri hanno pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale prendendo una posizione netta dopo quanto successo ieri sera:

“Juventus Football Club, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera. Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il ‘Codice di Gradimento’”.

Caso Lukaku, i bianconeri contro i tifosi colpevoli

I bianconeri rimarcano il proprio impegno avviato nel 2010 contro la discriminazione. Il “Codice di Gradimento” prevede la messa al bando dal proprio stadio i colpevoli.

La Juventus, in attesa di quella che sarà la decisione del Giudice Sportiva, si è dunque messa in moto per individuare i colpevoli