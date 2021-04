Inter, anche oggi sorridi: gruppo squadra interamente negativo

Anche per la giornata di oggi arrivano ottime notizie dai tamponi molecolari effettuati ieri: tutto il gruppo squadra è risultato essere negativo, quindi nessun problema per Antonio Conte che temeva soprattutto per le condizioni di Barella, Sensi e Bastoni, i tre nazionali di Roberto Mancini, dopo la problematica del focolaio nel ritiro azzurro nell'ultima sosta.

Barella e Sensi infatti saranno regolarmente a disposizione, questa sera, per il recupero contro il Sassuolo. Bastoni invece, lo ricordiamo, oggi sarà squalificato per somma di ammonizioni.