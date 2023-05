Inter, anche l’ultimo incerto risponde presente, Inzaghi può scegliere

di Redazione, pubblicato il: 16/05/2023

(Inter) Joaquin Correa era l’unico ancora in dubbio per il derby di domani. L’argentino era uscito a fine primo tempo con il Sassuolo a causa di un risentimento muscolare. Nei giorni scorsi ha lavorato a parte ma nell’ultimo allenamento di ieri la sua presenza in gruppo ha rasserenato Inzaghi. Tutta la rosa, Skriniar escluso, è a disposizione del mister per la partita più importante degli ultimi anni.