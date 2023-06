Inter, anche Carboni a Istanbul? Le parole di Zanetti

di Mario Spolverini, pubblicato il: 01/06/2023

(Inter) Javier Zanetti ha parlato nelle ultime ore sul portale argentino Tyc Sport. Al vice Presidente nerazzurro è stato chiesto un giudizio su Valentin Carboni.

“È un ragazzo molto intelligente, ha una famiglia che vive di calcio e da quando è arrivato non ha mai smesso di migliorare. Quest’anno ha già fatto presenza fissa in prima squadra. Da bravo giovane, umile, ascolta e può fare la differenza in ogni momento. Il Mondiale U20 sarà molto buono per lui e per il suo grande futuro. Speriamo possa essere protagonista, lo abbiamo lasciato andare perché credevamo avesse bisogno di giocare e perché la Nazionale va rispettata. Abbiamo deciso così con Mascherano e anche Valentin è contento, speriamo arrivino in fondo. Nel caso di uscita anticipata tornerebbe per partecipare alla finale di Champions“.