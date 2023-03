Inter allarme rosso, il tempo detta le scelte (anche di mercato)

di Redazione, pubblicato il: 29/03/2023

L’Inter è ancora una volta i fronte ad una scelta dettata dal tempo. La vicende del rinnovo contrattuale di Bastoni sta assumendo pieghe preoccupanti. L’offerta della società di 4,5 milioni appare lontana dalla richiesta di 6 milioni del giocatore, in linea con quanto proposto a Skriniar, rispetto al quale non si sente certo inferiore.

La trattativa è complessa ma questa volta non si rischieranno equivoci: se non si chiude entro maggio il giocatore sarà messo sul mercato.

La decisione della società appare chiara, nessuna volontà di rischiare altri addii a parametro zero come accaduto per lo slovacco.