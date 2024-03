Inter, al Milan credono ancora alla rimonta disperata

di Redazione, pubblicato il: 28/03/2024

L’Inter potrebbe aggiudicarsi matematicamente lo scudetto della seconda stella il prossimo 22 aprile in occasione del derby. Uno scenario che fa nascere incubi in casa rossonera.

Davide Calabria, capitano del Milan, ha scongiurato questa ipotesi parlando nelle ultime ore su Radio Serie A.

“È ancora presto per parlare della seconda stella dell’Internel derby. Prima ci sono delle partite, noi vogliamo vincerle tutte e quindi non accadrà”.

Parole commentate poco dopo da Tancredi Palmeri probabilmente con un pizzico di ironia. “Una dichiarazione che conferma i rumor su come i rossoneri credano a una rimonta disperata. E questo rende il finale di stagione più bello“.