Inter, aggiornamenti da Coverciano: Barella e Bastoni si allenano a parte

Inter, arrivano aggiornamenti da Coverciano sulle condizioni di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni.

I due nerazzurri sono usciti acciaccati dal match contro il Milan ma hanno comunque raggiunto il ritiro di Coverciano per preparare i prossimi impegni contro Svizzera e Irlanda del Nord, decisivi per strappare il pass per i prossimi mondiali di Qatar 2022. Il gruppo squadra ha disputato nel pomeriggio il primo allenamento, nel quale, come riportato da Tuttomercatoweb.com non hanno preso parte i due nerazzurri Barella e Bastoni e i due bianconeri Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. I quattro giocatori, evidentemente non al meglio della condizione, hanno disputato un allenamento personalizzato. Sono attese ulteriori novità sulla questione. Assenti i due giallorossi Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, fuori dalla lista dei convocati. Nelle prossime ore dovrebbe raggiungere Coverciano il laziale Cataldi e l'atalantino Pessina.

Per il centrocampista nerazzurro, come dichiarato da Roberto Mancini in conferenza stampa (qui potete leggere le sue parole), non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante e verrà valutato nuovamente nelle prossime ore. La sua presenza per il match contro la Svizzera, in programma venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma, resta in forte dubbio. Stesso discorso per Il difensore interista, sostituto nei minuti finali del derby per un affaticamento (qui le sue parole nel post partita). Le sue condizioni, specialmente rispetto a Barella, sono quelle che preoccupano meno i nerazzurri.