Inter news, problemi per Barella: Mancini fa chiarezza sulle condizioni

Inter news, nerazzurri in apprensione per le condizioni di Nicolò Barella in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli dopo la sosta per le nazionali.

Il centrocampista è stato costretto ad abbandonare il campo nel derby di ieri sera contro il Milan per un problema muscolare al flessore della coscia (qui per ricevere le emozioni del match). Come riferito da Simone Inzaghi nel post partita, per l’ex Cagliari si dovrebbe trattare di un semplice affaticamento. Il nerazzurro ha raggiunto regolarmente Coverciano con la nazionale azzurra in vista dei prossimi impegni contro Svizzera e Irlanda del Nord valevoli per la qualificazione ai prossimi mondiali ma la sua presenza in campo è ancora incerta.

Arrivano ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Nicolò Barella dal commissario tecnico Roberto Mancini. Il tecnico ha parlato delle condizioni del centrocampista nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro gli elvetici dichiarando che:” Per Barella non sembra sia nulla di preoccupante ma valuteremo nei prossimi giorni”.

Il centrocampista non è l’unico nerazzurro uscito acciaccato dalla stracittadina milanese. Destano preoccupazione anche le condizioni di Edin Dzeko ed Alessandro Bastoni. Entrambi, però, hanno raggiunto regolarmente i ritiri delle rispettettive nazionali (clicca qui per leggere l’articolo integrale sulle loro condizioni). A quanto si è appreso dalle parole di Roberto Mancini, anche per il difensore non si tratterebbe di nulla di grave. Adesso si attendono aggiornamenti dalla Bosnia per le condizioni del centravanti.