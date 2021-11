Inter news, Bastoni analizza la gara: che sportività nei confronti del Milan!

Milan-Inter: Alessandro Bastoni analizza il pareggio contro i rossoneri.

Dopo un 1-1 che lascia l'amaro in bocca alla squadra nerazzurra, Alessandro Bastoni ha parlato della gara e degli aspetti che non sono andati, soprattutto per le tante occasioni sprecate dai giocatori nerazzurri, con il rigore di Lautaro che ancora urla vendetta.

Ecco le parole del difensore interista a Dazn: "Stasera abbiamo avuto tante occasioni nitide, ma non le abbiamo sfruttate. Ma bisogna fare i complimenti al Milan per quello che sta facendo. Una partenza così in campionato non si vedeva da 50 anni, ma di sicuro noi meritavamo di più. Noi se continuiamo a giocare in questo modo possiamo recuperare in classifica. E' un campionato molto equilibrato e si può inciampare contro tante squadre".

Bastoni, dunque, ha un atteggiamento più soft rispetto alle analisi fatte da Skriniar e da Simone Inzaghi. Di certo, il comune denominatore di tutte le dichiarazioni dei nerazzurri, questa sera, sta nelle tante, troppe occasioni non sfuttate e che lasciano l'amaro in bocca nell'ennesimo scontro diretto non portato a casa. Su questo ci sarà davvero molto da lavorare.