Inter a Roma con due assenze importanti

di Redazione, pubblicato il: 07/02/2024

(Inter) Dopo la vittoria del big match con la Juventus non c’è tempo per rilassarsi. Sabato prossimo l’Inter è attesa all’Olimpico dalla Roma di De Rossi reduce da due successi consecutivi. Una trasferta piena di insidie, prima tra tutte il nuovo confronto con Romelu Lukaku che aspetta solo questo momento per restituire pan per focaccia dopo il trattamento sonoro ricevuto da San Siro all’andata.

Nella capitale i nerazzurri scenderanno in campo con due assenze pesanti. Mister Inzaghi sarà in tribuna causa squalifica dopo il giallo mostratogli da Maresca nel turno precedente. Frattesi invece è alle prese con un guaio muscolare che rischia di tenerlo fuori anche nel turno successivo contro la Salernitana.