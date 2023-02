Inter a Genova, a sorpresa la splendida “Marottata”

di Mario Spolverini, pubblicato il: 13/02/2023

L’Inter è a Genova per il match che stasera la vedrà opposta alla Samp del Drago Stankovic.

In mattinata una visita a sorpresa di Beppe Marotta all’Ospedale Gaslini, una iniziativa fuori programma come riporta la Gazzetta dello Sport.

L’Ad dell’Inter ha voluto incontrare Ryan, il bimbo di 6 anni di Ventimiglia ricoverato dallo scorso dicembre a causa di alcune lesioni che l’avevano ridotto in fin di vita. Il piccolo, grande tifoso nerazzurro, ha ricevuto la maglia ufficiale, il kit da allenamento e altri doni.

Ma non solo. Il dirigente nerazzurro ha dato appuntamento a Ryan a San Siro per uno dei prossimi incontri casalinghi, non appena le condizioni glielo permetteranno.

“L’Ad, che in passato ha lavorato a Genova. Conosce bene il Gaslini avendo messo in piedi diverse iniziative benefiche a sostegno del suo operato, ha colto l’occasione per parlare e complimentarsi con il primario dell’ospedale per il grande lavoro svolto con tutti i bambini bisognosi di cure e attenzioni”.