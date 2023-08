Inter a Cagliari, subito problemi per Inzaghi

di Mario Spolverini, pubblicato il: 24/08/2023

(Inter) I nerazzurri scenderanno in campo a Cagliari lunedì sera per la seconda di campionato. Inzaghi si trova ad affrontare le prime difficoltà legate agli infortuni.

Acerbi ha saltato l’esordio con Monza causa un problema al soleo. L’acciacco sembra risolto ma il centrale continua a non essere al 100% e dunque è prevedibile che salti anche la trasferta in Sardegna.

Darmian è uscito nel secondo tempo di Inter Monza per un guaio alla caviglia. La distorsione è guarita ma resta l’incertezza sul suo impiego per 90 minuti.

Anche per questo Inzaghi spera vivamente nell’arrivo di Pavard in queste ore. Se così fosse il francese potrebbe essere pronto almeno per la panchina per offrire al tecnico una rotazione di ottimo livello in più.