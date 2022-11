Inter 2022/23: la classifica delle presenze in Serie A. Sei i fedelissimi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 27/11/2022

Inter 2022/23, tempo di riepiloghi. La pausa dovuta ai Mondiali mette in stand by la stagione della squadra di Simone Inzaghi. L’Inter ha vissuto una fase altalenante nella prima parte già giocata, tra vittorie e soprattutto sconfitte che ad oggi hanno compromesso la corsa al titolo. Il Napoli è in rampa di lancio mentre le altre continuano ad inseguire.

Milan, Juventus, Lazio, Roma e Inter continuano a guardare dal basso la squadra di Spalletti che macina gioco e punti. Inzaghi però può contare su uno zoccolo duro di calciatori che sono a tutti gli effetti “i suoi fedelissimi”. Analizzando le presenze in Serie A in questa prima parte di stagione emergono diverse sorprese.

Inter 2022/23: la classifica delle presenze nerazzurre in campionato

Analizzando i dati riportati da Transfermarkt possiamo notare come ci siano diverse sorprese tra le presenze di questa stagione in Serie A per i nerazzurri. Al primo posto, fra gli altri, c’è Edin Dzeko con 15 presenze. Un dato non banale per il bosniaco, così come le scarse presenze di Lukaku a causa dei vari guai fisici.

LA CLASSIFICA DELLE PRESENZE IN SERIE A IN QUESTA STAGIONE:

Edin Dzeko – 15 presenze;

Federico Dimarco – 15 presenze;

Milan Skriniar – 15 presenze;

Nicolò Barella – 15 presenze;

Denzel Dumfries – 15 presenze;

Lautaro Martinez – 15 presenze;

Hakan Calhanoglu – 14 presenze;

Joaquin Correa – 13 presenze;

Stefan De Vrij – 12 presenze;

Robin Gosens – 12 presenze;

Henrikh Mkhitaryan – 12 presenze;

Alessandro Bastoni – 11 presenze;

Matteo Darmian – 10 presenze;

Marcelo Brozovic – 10 presenze;

Raoul Bellanova – 9 presenze;

Francesco Acerbi – 9 presenze;

Samir Handanovic – 8 presenze;

Andrè Onana – 7 presenze;

Kristjann Asllani – 7 presenze;

Roberto Gagliardini – 5 presenze;

Danilo D’Ambrosio – 4 presenze;

Romelu Lukaku – 4 presenze;

Valentin Carboni – 1 presenze.