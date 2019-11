Infortunio Sensi, il giocatore non ci sarà nella prossima sfida

Nuovo infortunio per Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter, secondo quanto riferito da Sport Mediaset, non ci sarà contro il Verona dopo aver accusato un ulteriore problema fisico



Infortunatosi durante il match contro la Juventus, il giocatore quindi non ci sarà contro il club gialloblu. Nella sfida di Champions contro il Borussia Dortmund di Favre Sensi è entrato durante il secondo tempo facendo sorridere i tifosi.



Adesso però altro brusco stop per l'ex Sassuolo, che dovrà restare fermo ai box e con Conte che dovrà fare a meno di lui nella prossima gara di campionato. Probabile l'impiego di Borja Valero sulla mediana nel match di San Siro.