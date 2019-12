Infortunio Ribery, niente Inter per lui: nelle prossime ore sarà operato

Brutta tegola in casa Fiorentina in vista del match di domenica prossima contro l'Inter. Franck Ribery infatti, visto l'infortunio alla caviglia destra subito contro il Lecce, nelle prossime ore verrà sottoposto ad un trattamento di stabilizzazione chirurgica.

Un fattore che vedrà il tecnico Viola Vincenzo Montella costretto a rinunciare al fuoriclasse francese. Nei prossimi giorni lo staff medico del club gigliato renderà noti i tempi di ripresa dell'attività agonistica.

Buone notizie dunque per la difesa interista che dovrà fare i conti con un pericolo in meno. Chiaramente però, l'assenza di Ribery non dovrà mettere gli uomini allenati da Antonio Conte nelle condizioni di poter prendere la partita sotto gamba.