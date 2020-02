Infortunio Handanovic, le condizioni dello sloveno migliorano: il punto

Buone notizie in arrivo per il tecnico dell'Inter Antonio Conte. Samir Handanovic, che poco prima del match contro l'Udinese aveva subito una botta alla mano, ha ormai smaltito del tutto l'infortunio.

Inizialmente si pensava che si trattasse di un semplice problema al dito, ma ulteriori esami avevano riscontrato anche delle anomalie al carpo e al metacarpo della mano del portiere.

Oggi però il capitano nerazzurro sta meglio, tanto che per la sfida rinviata contro la Sampdoria poteva essere schierato titolare. Il suo impiego contro la Juventus nello scontro diretto in programma il primo marzo dunque non è a rischio, e questo a Conte non può che fare piacere.