Infortunio Correa, le ultime in vista della gara contro lo Shakhtar

Archiviato il pareggio di ieri pomeriggio in casa contro l'Atalanta, in casa Inter quest'oggi al Suning Training Centre di Appiano Gentile ci si sta già allenando in vista della gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Simone Inzaghi sta svolgendo un lavoro di scarico per recuperare quante più energie possibili per partire in direzione Kiev.

Alla trasferta in Ucraina prenderà parte anche Joaoquin Correa, rimasto vittima di una forte contusione al bacino nella gara contro il Bologna e che potrà quantomeno sedere in panchina. E' questo quanto trapela dall'inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi, che successivamente ha fatto sapere che all'allenamento odierno sta prendendo parte tutto il gruppo tranne Stefano Sensi e Arturo Vidal, ancora ai box per dei problemi muscolari.

Sfidare in casa lo Shakhtar Donetsk (a prescindere dal crollo degli uomini di Roberto De Zerbi in casa dello Sheriff) per Simone Inzaghi sarà un'impresa tutt'altro che semplice, ma il match si preannuncia poco agevole anche per i padroni di casa, e le parole di De Zerbi in collegamento con la redazione di Sportitalia sono la prova di come la gara non deve essere presa sotto gamba da nessuna delle due squadre (leggi le parole dell'ex allenatore del Sassuolo qui).