Il destino dell’Inter e di Inzaghi ha un solo nome

03/04/2023

(Inter) Dopo la sconfitta con la Fiorentina l’Inter scivola al quarto posto in classifica, quinto se la Juventus ritroverà i 15 punti con la prossima sentenza. Sorpassata dal Milan, agganciata dalla Roma (che ha suo vantaggio anche lo scontro diretto a San Siro), l’Atalanta è lì a due punti.

Il quarto posto in Champions League non è importante per il futuro, è fondamentale. La mancata qualificazione creerebbe un ammanco di oltre 50 milioni nei conti nerazzurri, le conseguenze sarebbero drammatiche. Una rivoluzione dalle fondamenta, cessioni obbligate, un futuro tutto da decifrare.

La stessa Champions che ha offerto le soddisfazioni più belle in questa stagione. Il girone infernale passato a scapito del Barcellona, battuto il Porto, il Benfica forte ma “giocabile” in condizioni normali. Il colpo di fortuna della semifinale metterebbe di fronte ai nerazzurri Napoli o Milan, già battuti entrambi in questa stagione. Prestigio e soldi inaspettati.

La Champions, tutto ruota intorno alla coppa dalle grandi orecchie, quella di oggi e quella di domani.