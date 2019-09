Il derby di Biasin è tutto qui "Handanovic poteva andare al concerto di Jovanotti"

Anche Fabrizio Biasin esulta a modo suo dopo la vittoria nerazzurra nel derby. Lo fa ironicamente, spostando l'attenzione sulla serata di Samir Handanovic.

“#Handanovic in linea teorica avrebbe potuto presenziare al concerto di #Jovanotti e non sarebbe cambiato nulla. È il modo più semplice per raccontare la vittoria di una bellissima #Inter (tutti, nessuno escluso) contro -va detto- un #Milan attualmente senza senso. #MilanInter“.

Handanovic è stato praticamente inoperoso per tutta la partita se si escludono un paio di tiri da lontano e qualche uscita, roba di ordinaria amministrazione per uno come lui.