Icardi-Napoli, De Laurentiis non nasconde i contatti passati: le parole

Riaffiorano a tre anni di distanza i contatti tra Icardi e il Napoli. Il presidente del club partenopeo, che come noto in passato tentò di scippare all'Inter il bomber, è tornato a parlare di quanto accaduto in passato e di quello che sta succedendo adesso.

"Icardi era nel nostro capitolo di spesa e nelle nostre intenzioni tre anni fa quando lo contattati. Oggi come oggi abbiamo Milik che è un grandissimo attaccante".

Questo è quanto dichiarato dal n°1 azzurro. E' vero, il Napoli in passato ci ha provato, ma nonostante adesso il bomber rosarino non stia passando un buon momento a Milano, la presenza del polacco in attacco chiuderebbe ogni tipo di trattativa.