Handanovic spende parole al miele su Diego Godin. La dichiarazione

L'Inter è al lavoro in Asia in vista della prossima stagione. Nel frattempo però c'è chi spende parole dolci sul nuovo acquisto Diego Godin:



Handanovic, numero uno nerazzurro, ai microfoni di Inter Tv ha commentato l'arrivo del centrale ex Atletico definendolo come un rinforzo importante per perseguire determinati obiettivi.



"Ha esperienza e qualità e può darci sicuramente una mano a raggiungere i nostri obiettivi", questa la dichiarazione dell'estremo difensore della Beneamata che strizza l'occhiolino al suo compagno di squadra e di reparto.



Godin è arrivato a parametro zero dalla Spagna e il suo approdo, stando sempre alle parole dello sloveno, potrà fare la differenza nello scacchiere tattico di Conte.