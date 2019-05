Giovane e grintoso: ecco il nuovo centrocampo di Conte

Tuttosport fa il punto sul mercato in casa Inter, ed in particolar modo sul centrocampo. Grinta e gioventù in mediana, con scelte che sembrano essere oramai delineate. E' Barella la prima scelta, ma stuzzica il nome dell'ex canterano del Barca Roca:

"Roca, quindi, è la new entry di un gruppetto capitanato da Nicolò Barella e completato da Lorenzo Pellegrini e Thomas Partey. Dei tre il più vicino, da mesi, è Barella (classe '97). Il cagliaritano piace per la duttilità e la crescita dimostrata in questa stagione, con la promozione a titolare della Nazionale di Mancini. L'Inter da tempo ne sta parlando con Giulini, ma permangono divergenze sulla valutazione".