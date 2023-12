Live, Genoa-Inter 0-0: Mkhitaryan spara fuori da buona posizione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/12/2023

2′ – Occasione Inter! Bella palla di Arnautovic per Mkhitaryan che davanti a Martinez spara fuori calciando male

1′ – Inizia la partita

Genoa-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. Quella che andrà in scena questa sera allo stadio Marassi sarà una partita molto complicata per la squadra nerazzurra. Una partita contro una delle più belle sorprese di questo campionato, in uno stadio in cui l’Inter non vince da parecchi anni. Servirà la massima attenzione e la massima cura ad ogni dettaglio. Di seguito, ecco le decisioni definitive dei due allenatori.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Ekuban, Gudmundsson.

All. Alberto Gilardino.