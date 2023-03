(GdS) Inter, un milione di euro che può cambiare il futuro

di Redazione, pubblicato il: 30/03/2023

(Inter) La Gazzetta dello Sport riassume nei dettagli quanto avvenuto ieri a proposito del rinnovo contrattuale di Bastoni.

“Tullio Tinti, si è infilato nella sede dell’Inter e ha incontrato la dirigenza nerazzurra. Nessun accordo è stato raggiunto. Ma le parti si sono avvicinate. O meglio, si sono trovate meno distanti rispetto agli incontri precedenti.”

“Alessandro è un tifoso dell’Inter e vuole restare», ha detto Tinti del suo assistito. Ma oltre il tifoso c’è anche il professionista…che in questa stagione guadagna 3,5 milioni di euro netti, più bonus che lo portano già vicino a quota 4…Il difensore vuole essere valutato per quello che è, un pilastro del presente e del futuro del club. E dunque chiede un ingaggio che sia vicino, se non uguale, al tetto degli stipendi nerazzurri (Lukaku a parte ovviamente). Non vorrebbe scendere sotto quota 5,5 milioni di base fissa, con i bonus che lo porterebbero a sforare i sei milioni.

Ieri l’Inter ha messo sul piatto 4,5 milioni, oltre ai soliti premi di rendimento. In sintesi: la distanza c’è ed è anche sensibile – circa un milione -, ma sembra colmabile. E non era scontato lo fosse.”