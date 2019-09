GdS - Gabigol di nuovo in nazionale: cambia la situazione sul mercato

Secondo la Gazzetta dello Sport, il prestito tra Inter e Flamengo per Gabigol sarebbe ormai ai titoli di coda.



I nerazzurri decidono il futuro del brasiliano ma ora il costo sarebbe salito in maniera notevole: il club nerazzurro chiederà almeno 30 milioni per Gabigol, con il club brasiliano che valuta l'affare. Da non escludere anche un riapprodo a Milano.



Conte potrebbe ritrovarsi un rinforzo in attacco qualora la trattativa dovesse sfumare.