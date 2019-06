Gabriele Zappa si racconta: "Il ruolo del terzino è importante"

Gabriele Zappa, terzino classe 99' dell'U19 dell'Inter, impegnata nella final four, si è raccontato ai microfoni della Lega Serie A.

"Il ruolo del terzino è preciso, devi sempre andare in avanti, guardarti alle spalle e indietro, devi controllare la situazione. E' importante, devi mettere la palla in mezzo per fare un assist ai compagni e devi stare sempre attento e concentrato in entrambe le fasi. Il ruolo del terzino è come il ruolo dei social, sempre in avanti sempre propositivo.

Mi piace molto postare le foto così che le persone possano commentarle. In tanti mi scrivono e mi chiedono come è andata. è E' importante l'uso corretto dei social per far vedere la propria immagine. Non abusarne e usarlo in maniera negativa. C'è molta interazione tra me ed i fan. Ne sono molto felice".