(Flash) Inter, movimenti di agenti, Dimarco segue Lukaku

di Mario Spolverini, pubblicato il: 11/01/2023

Non c’è solo il mercato dei giocatori a tener banco in casa Inter.

Anche i movimenti degli agenti e procuratori sono da seguire con attenzione, spesso dimostratisi spie di movimenti o di volontà di cambiare aria.

Nelle ultime ore è Federico Dimarco a suscitare gli interessi degli addetti ai lavori.

Secondo Sportitalia.com il laterale sarebbe infatti sul punto di chiudere il suo rapporto con Beppe Riso per accasarsi con il professionista che segue Romelu Lukaku, l’avvocato belga Sebastien Ledure, vero protagonista del ritorno del centravanti in nerazzurro.

Ledure è senior partner dello studio legale sportivo internazionale Cresta, che attraverso Cresta Leaders e Cresta Talents si occupa di consulenza esclusiva per calciatori di primissimo livello e di grande prospettiva. Specializzato nelle negoziazioni, nei contratti e nella risoluzione dei contenziosi è anche un membro del consiglio di AIAF, l’associazione internazionale degli avvocati del calcio.