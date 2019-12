Fiorentina Inter - Ribery a rischio, le condizioni del francese

Franck Ribery difficilmente sarà in campo domenica contro l'Inter. Il francese nella giornata odierna non si è allenato con il gruppo, ha svolto solamente le terapie.

Oggi sarebbe dovuto essere il giorno del giudizio, qualora l'ex Bayern avesse svolto l'allenamento con il gruppo, le sue possibilità di scendere in campo sarebbero aumentate.

La Fiorentina rischia di perdere una pedina fondamentale in vista di una sfida delicatissima contro i nerazzurri, desiderosi di consolidare il primo posto in classifica dopo la sconfitta in Champions League.