Fiorentina Inter, Italiano cala il Jolly per fermare Inzaghi

Fiorentina Inter: Vincenzo Italiano ha confermato che la sua strada è molto concentrata per la gara in programma domani sera al Franchi.

La formazione toscana viene da un ottimo momento ma affronterà i nerazzurri con due assenze molto importanti. Il tecnico ha dichiarato, durante la sua conferenza stampa, che non ci saranno Gaetano Castrovilli e Venuti. Qui potrete leggere gli aggiornamenti.

L'arma a sorpresa, però, potrebbe essere l'inserimento dal primo minuto di Riccardo Saponara. Il calciatore è stato fondamentale per la conquista dei tre punti contro il Genoa. L'ex Milan, che agirebbe da mezzala o da esterno sinistro, ha infatti messo a segno un gol ed un assist di tacco per Giacomo Bonaventura. In forse anche Nico Gonzalez a causa di un affaticamento muscolare, che l'allenatore viola si aspettava dopo i tanti impegni che si giocano a distanza di pochissimo tempo.

Sarà una sfida molto difficile perché l'ex Spezia teme il momento dei nerazzurri e soprattutto la qualità che hanno espresso nelle ultime uscite. La forza in più potrà arrivare dai tifosi, apparsi entusiasti dopo l'inizio di stagione della squadra presieduta da Rocco Commisso.

L'Inter, invece, non avrà a disposizione Joaquin Correa e Arturo Vidal L'argentino sarà out per il problema al bacino, mentre il centrocampista resterà ancora a riposo dopo l'affaticamento alla coscia destra.