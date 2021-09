Ultim'ora - Inter, che tegola per Inzaghi! Aggiornamenti su Vidal e Correa

Fiorentina Inter: non recupereranno Joaquin Correa e Arturo Vidal per la gara in programma al Franchi.

I due calciatori, riporta Sky Sport, dovrebbero restare a riposo perché Simone Inzgahi vuole evitare possibili ricadute. L'argentino ha rimediato un colpo al bacino durante la sfida vinta contro il Bologna, mentre il cileno è alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca contro gli emiliani. Qui potete leggere cosa è accaduto all'ex Lazio

Defezioni anche per i padroni di casa che non avranno disponibili Castrovilli e Venuti. Qui gli aggiornamenti sui due calciatori. Il terzino ha rimediato un problema alla spalla nella gara vinta dai toscani contro l'Atalanta, mentre il centrocampista non ha recuperato dal colpo subito all'addome dopo aver impattato contro il palo della porta di Marassi. In dubbio anche l'esterno d'attacco Nico Gonzalez per un affaticamento muscolare.

Inzaghi, invece, avrà dal primo minuto Hakan Calhanoglu e Ivan Perisic mentre in attacco ci sarà ancora spazio per la coppia titolare composta da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. L'argentino rincorre il quarto gol consecutivo in campionato dopo aver messo la firma nella gare precedenti contro Bologna, Sampdoria e Verona. Correa dunque dovrebbe ritornare per la gara contro la squadra di Gasperini per poi recuperare completamente per il match di Champions League in programma il 28 settembre contro lo Shakhtar.