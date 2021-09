Fiorentina Inter, due assenze per Italiano. Differenziato per Correa

Fiorentina Inter: Vincenzo Italiano, nel match in programma domani sera contro i nerazzurri, rinuncerà sicuramente a Venuti e Castrovilli.

Secondo quanto riportato da Violanews,com, sia l'esterno che il centrocampista non faranno parte della gara. Il terzino deve ancora smaltire l'infortunio subito alla spalla durante la gara vinta contro l'Atalanta, mentre l'ex Cremoese resterà in osservazione per il trauma distorsivo rimediato all'addome sabato, 18 settembre, a Marassi. In questo articolo spieghiamo cosa gli è accaduto.

In forse anche l'attaccante Nico Gonzalez sostituito per precauzione dopo aver avvertito un affaticamento muscolare. Al suo posto potrebbe giocare Sottil mentre Dusan Vlahovic e Jose Callejon dovrebbero comporre il trio offensivo. Castrovilli, invece, dovrebbe essere sostituito da Duncan.

L'Inter, invece, si presenterà coi titolari Ivan Perisic e Hakan Calhangolu. Attacco confermato con Lautaro Martinez e l'ex Roma Edin Dzeko. Ancora sotto osservazione Joaquin Correa. L'argentino, ne parliamo qui, è uscito anzitempo dalla gara vinta contro il Bologna per un colpo al bacino e, come riporta la Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere al massimo in panchina.

Sia l'ex Lazio che il cileno Arturo Vidal hanno svolto un lavoro differenziato in questi giorni di allenamento. Il centrocampista non si è seduto neanche in panchina sabato 18 settembre per un risentimento muscolare avvertito alla coscia destra.