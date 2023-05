Fiorentina-Inter, Inzaghi con un cambio tra i titolari: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/05/2023

Fiorentina-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. Una partita che potrebbe regalare un trofeo alla squadra nerazzurra. Una partita che potrebbe essere, per entrambe le squadre, un respirare il clima da finale visto che, poi, saranno impegnate nelle ‘campagne europee’. Fiorentina ed Inter si affrontano questa sera in una partita che per gli uomini di Inzaghi non sarà per nulla semplice.

La squadra di Italiano, infatti , ha sempre messo in difficoltà quella nerazzurra, riuscendo a neutralizzare i punti di forza e proprio l’ultima partita tra le due compagini si è conclusa con una vittoria dei Viola. Intanto, di seguito, che le formazioni scelte dai due allenatori.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli, Bonaventura; Nico Gonzalez, Arthur Cabral, Ikonè.

All. Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.