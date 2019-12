Fiorentina Inter, Conte: "Raccogliamo meno. Guardiamo avanti"

L'Inter vede sfumare la vittoria a Firenze in pieno recupero. Si ferma a sette la striscia di vittorie consecutive in trasferta. Al termine del match Antonio Conte ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: "Due partite che abbiamo raccolto meno di quello seminato. Col Barcellona abbiamo pagato la mancanza del secondo gol e concesso due situazioni dove potevamo fare meglio. Oggi dispiace perchè c'era stata una buona risposta della squadra. Meritavamo qualcosa in più, raccogliamo meno di quello che seminiamo, dobbiamo migliorare in tutte le situazione, in fase offensiva e difensiva".

Continua Conte: "Le partite le avete viste, parliamo di 3 potenziali vittorie e invece sono stati 2 pareggi e una sconfitta. Come dico sempre, è un processo di crescita, se abbiamo pazienza tutti quanti, sugli errori cerchiamo di migliorare. Abbiamo avuto le occasioni, il portiere strepitoso, anche nel secondo tempo potevamo sfruttare meglio delle occasioni. Parliamo di ragazzi che stanno giocando sempre, è inevitabile che a livello di stanchezza la paghiamo, però guardiamo avanti, forti di essere venuti su un campo difficile dove c'è rammarico di essere usciti con un punto".