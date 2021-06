Ex Inter, nuova avventura per Maicon: giocherà in Conference League

Nuova avventura per Maicon dopo l’esperienza in Serie D con la maglia del Sona. L’eroe del triplete nerazzurro, a 40 anni, non ha rinnovato il contratto con il club veneto ed avrebbe già trovato l’intesa con il Tre Pinne.

A riportarlo è il sito gianlucadimarzio.com, spiegando che sarebbe tutto fatto per il trasferimento del brasiliano a San Marino e che l’ufficialità dovrebbe arrivare entro le prossime ore. Il colosso, dunque, tornerà a giocare anche in una competizione europea.

Il club sammarinese, infatti, sarà impegnato a luglio in una doppia sfida di Conference League: il terzino ha dato la sua disponibilità per scendere in campo nelle due gare e si comincerà ad allenare con la squadra già a partire dalla prossima settimana.