Elongazione agli adduttori della coscia per Sensi, la data del rientro

Stefano Sensi, durante la sfida contro la Juventus, ha lasciato il terreno di gioco al trentacinquesimo del primo tempo. Il centrocampista ha accusato un'elongazione agli adduttori della coscia destra.

Il classe 95' non è stato convocato in nazionale da Roberto Mancini per le gare di qualificazione agli Europei contro Grecia e Liechtenstein. Per fortuna dell'Inter la pausa sarà fondamentale per agevolare il recupero dall'infortunio.

Difficile vedere Sensi già contro la sua ex squadra, il Sassuolo, molto più probabile un rientro in Champions League contro il Borussia Dortmund.