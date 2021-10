Dzeko Inter, numeri e curiosità sul nuovo 9 nerazzurro

Edin Dzeko si è già preso l'Inter.

Il centravanti interista, con i suoi 6 gol segnati nelle prime 8 partite in campionato, è l'attaccante che nello stesso numero di partite iniziali ha staccato tutti i suoi predecessori e che al momento si trova al secondo posto della classifica marcatori (in ex aequo con Joao Pedro del Cagliari, Mattia Destro del Genoa e alle spalle del capolista Ciro Immobile). Un inizio col botto che ha subito frenato gli scetticismi riguardo il suo possibile adattamento nel capoluogo lombardo.

Dzeko da quando è in Italia ha siglato 91 reti, con il primo squillo che è arrivato contro la Juventus nella stagione 2015/2016, quando vestiva la maglia della Roma. La stessa Juventus che quest'oggi (24 ottobre 2021, ndr) dovrà sfidare con un Meazza gremito di tifosi pronti a sostenerlo. Per quanto concerne lo score con la maglia della sua Bosnia, il Cigno di Sarajevo con la maglia del proprio paese ha messo a segno 60 gol e fornito 23 assist. Il tutto, da quando nel 2007 ha esordito contro la Turchia.

In tutto questo però si sa, dietro i professionisti che siamo abituati ad ammirare dagli spalti e dalla tv, spesso ci sono degli uomini con infanzie difficili e con degli hobbies e delle passioni normalissime. Dzeko ad esempio, in un'intervista pubblicata sul Matchday Programme di Inter-Juventus, ha parlato dell'infanzia vissuta in Bosnia ai tempi della guerra con i suoi genitori che lo hanno aiutato molto in una situazione tutt'altro che semplice. Successivamente, il bomber nerazzurro ha raccontato di essere un grande amante dei viaggi, ricordando con particolare piacere quello effettuato tre anni fa con la moglie Amra Silajdžić in Giappone dove ha visitato Tokyo e Kyoto.