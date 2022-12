Dumfries, il primo no dell’Inter è per la Premier

di Mario Spolverini, pubblicato il: 12/12/2022

(Inter) Mondiale in chiaro scuro per Denzel Dumfries. Decisivo nell’ottavo di finale con gli Stati Uniti, impacciato in quasi tutte le altre occasioni.

Nonostante ciò l’olandese continua a riceve molte attenzioni di mercato specialmente dalla Premier League.

Ne ha parlato oggi Fabrizio Romano ha parlato a Caught Offside.

A suo avviso l’Arsenal si è già fatto avanti nelle scorse settimane e non solo per un semplice scambio di informazioni.

L’intenzione dei Gunners era quella di intavolare subito uno scambio do prestiti tra l’olandese e Tomyasu, l’ex Bologna arrivato in Premier la scorsa estate in cambio di 20 milioni d euro più tre di bonus.

La risposta dell’Inter è stata chiara, nessuno scambio, Dumfries parte solo in cambio di moneta sonante. Secondo Fabrizio Romano è molto difficile che l’Arsenal decida di investire cifre rilevanti sul laterale nerazzurro, soprattutto in questa finestra di mercato.