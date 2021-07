Dimarco: "Tifo Inter da 20 anni. Questa maglia è diversa dalle altre"

Tornato all’Inter dopo il prestito al Verona, Federico Dimarco spera di rimanere e ha parlato così al sito ufficiale: “Io ho fatto tutto il Settore Giovanile qui, sono interista, andavo allo stadio a vedere le partite dell’Inter fin da quando avevo 2 anni.

Di sicuro per me questa maglia non è uguale alle altre. Verona? Più che merito mio è stato merito della squadra e del mister Juric che mi ha dato tanta fiducia.

Abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva, ho giocato come terzo e come quinto, può capitare di ricoprire più ruoli e non è male essere duttili”.