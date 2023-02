Derby, partono col botto gli sfottò all’Inter

di Mario Spolverini, pubblicato il: 01/02/2023

L’Inter vive una vigilia del derby rinfrancata dalla bella prova contro l’Atalanta in Coppa Italia. Indicazioni positive per tutti, compresi Lukaku (soprattutto nella ripresa) e Gosens finalmente protagonista di una prestazione ad alta intensità in entrambe le fasi.

Mentre i nerazzurri sono ancora protagonisti in tutte le competizioni, il Milan vive una fase decisamente meno serena. L’ultimo mese ha portato solo amarezze, sconfitta in Supercoppa, eliminazione dalla Coppa Italia, debacle clamorosa con il Sassuolo. Nonostante ciò qualche rossonero trova la forza di rallegrarsi inviando sfottò agli interisti.

E’ il caso di Calabria, uno dei rossoneri più criticati nelle ultime settimane che ha parlato ai microfoni di Dazn che, evidentemente per rinfrancarsi, non trova di meglio che tornare sul derby dello scorso anno.

“Il derby di ritorno della scorsa stagione? Dovevamo vincerlo per forza per continuare a credere nello scudetto. Dovevamo portare a casa la vittoria con tutte le nostre energie. Poi Giroud si è girato…”