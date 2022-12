De Vrij Inter, l’agente senza mezzi termini: le parole sul futuro dell’olandese

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 18/12/2022

De Vrij Inter, novità sul futuro. Il difensore olandese arrivato dalla Lazio a parametro zero, è stato uno dei grandi colpi della società nerazzurra. Stefan De Vrij per anni è stato una delle colonne portanti dell’Inter, ma nelle ultime stagioni ha mostrato incostanza e soprattutto rendimenti altalenanti. Nella prima parte della stagione in corso i nerazzurri hanno mostrato diverse carenze soprattutto dal punto di vista difensivo.

Infatti nelle ultime gare l’olandese aveva spesso perso il posto lasciando spazio a Francesco Acerbi. Inoltre negli ultimi mesi si è parlato tanto del suo futuro all’Inter con diverse voci che lo volevano lontano da Milano. Ci ha pensato il suo procuratore a chiarire la situazione.

De Vrij Inter, le parole di Pastorello: “Tottenham? La verità”

Intervistato da TMW.com, Federico Pastorello, agente del giocatore, ha parlato del futuro di De Vrij: “Stefan può giocare in tutti i top club europei. Ha grande esperienza e un approccio tattico di alto livello. E’ un ragazzo estremamente intelligente e chiaramente anche in campo questa cosa la si vede. Può giocare ovunque”. Conclude poi avvertendo la società su quelle che saranno le richieste intorno al suo assistito.

“A fine stagione tanti top club saranno alla ricerca di un centrale di difesa, le opportunità non mancheranno. Le sue valutazioni però non riguarderanno solo l’aspetto contrattuale ma soprattutto tanti altri elementi”. Occhi fissati dunque sui prossimi mesi dove l’olandese potrebbe finire in un altro club. Intanto la squadra e concentrata sulla ripresa del campionato, in particolare un giocatore che sembra rinato (qui tutti i dettagli).