De Ligt sulla corsa scudetto: "Con noi anche Inter e Lazio"

Quando la stagione 2019/2020 cominciò, il duello tra Juventus ed Inter in ottica scudetto era stato praticamente preannunciato. La vera sorpresa però, è senza dubbio la Lazio di Simone Inzaghi.

I biancocelesti nonostante lo stop legato alla diffusione del COVID-19 continuano a collezionare punti mettendo in pratica delle belle prestazioni, proprio come accadeva prima che il campionato si fermasse. Tutto ciò non fa altro che mantenerli in cima alla lista delle pretendenti per lo scudetto.

Di questo se ne accorto anche Matthijs De Ligt, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche dei nerazzurri. Queste le sue parole: "L'Inter è una grande squadra che è solo qualche punto dietro. Scudetto? Penso che sarà una sfida tra noi, l'Inter e la Lazio".