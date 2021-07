Dalla Turchia: un ex Inter pronto ad entrare nello staff della Lazio

Ha giocato con l'Inter con il numero 33 sulle spalle e in tanti hanno ancora negli occhi quella rimonta contro la Lazio, allo Stadio Olimpico, con una sua doppietta che riuscì a far evitare la sconfitta alla squadra nerazzurra e ad agguantare per un soffio il 3-3. Si tratta dell'ex centrocampista turco Emre Belozoglu che ha da poco tempo appeso gli scarpini al chiodo e che vuole provare a diventare allenatore.

Dalla Turchia, intanto, Sports Digitale, riporta una notizia proprio sull'ex nerazzurro che a breve potrebbe entrare a far parte dello staff tecnico di una squadra di Serie A. Si tratta proprio della Lazio, perchè, secondo quanto riportato, Maurizio Sarri lo vorrebbe al proprio fianco tanto da indurre lo stesso Emre a rifiutare l'ingresso nello staff della propria nazionale e a intraprendere questo nuovo percorso in biancoceleste.

Da Roma, ad oggi, non arrivano conferme, ma così fosse, si profilerebbe un ritorno in Italia per un ex calciatore che ha, comunque, lasciato la sua impronta all'Inter e nei tifosi, che non dimenticano i suoi dribbling, le sue serpentine in mezzo al traffico e la sua conduzione palla al piede, così come non dimenticano quel sinistro da fuori area e quel pallonetto che si sono spenti alle spalle di un certo Angelo Peruzzi. Emre è pronto per una nuova esperienza di vita, la Lazio lo attende e lui potrebbe davvero apprendere molto dagli insegnamenti di un maestro di calcio come Maurizio Sarri, in una squadra che promette di fare cose importanti nella prossima stagione di Serie A.